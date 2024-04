Herthas Wunschstürmer enthüllt

IMAGO

Luca Schuler (l.) hat offenbar das Interesse von hertha geweckt

Zweitligist Hertha BSC blickt schon auf das Transferfenster für die kommende Spielzeit. Der Stürmer eines Liga-Konkurrenten steht bei den Berlinern offenbar hoch im Kurs.

Wie die "Bild" schreibt, gehen Geschäftsführer Benjamin Weber, Lizenzspielerleiter Andreas "Zecke" Neuendorf und Kaderplaner Timon Pauls eine internen Hertha-Transferliste mit 20 Spielern durch.

Laut dem Bericht steht ganz oben auf dieser Liste Magdeburg-Stürmer Luca Schuler.

Holt Hertha einen Magdeburg-Stürmer?

Die Offensivkante zeigte im direkten Duell gegen Hertha mit einem Treffer und einer Vorlage, welches Potential er hat. Auch im Rückspiel legte er einen Assist auf. Nach einem grandiosen Start mit vier Toren in den ersten fünf Spielen erzielte er seither aber nur noch einen Treffer. Schuler gilt als Offensivkraft mit Entwicklungspotential.

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer aus, wäre für Hertha also ablösefrei zu haben. Für den 1,90 Meter großen Profi wäre ein Wechsel zu Hertha der nächste Karriereschritt.

In Magdeburg kam Schuler in 24 Partien auf fünf Treffer und zwei Assists. Angeblich buhlen weitere Teams um den Angreifer. Auch Flügelspieler Baris Atik steht laut "Bild" auf der Hertha-Liste.

Was macht Tabakovic?

In Berlin wiederum könnte Top-Stürmer Haris Tabakovic nach der Saison eventuell die Koffer packen. Mit seinen 18 Saisontoren hat er sich in den Vordergrund gespielt, seine sportliche Zukunft in der Hauptstadt ist noch ungewiss.

Bei einem lukrativen Angebot für den bosnischen Nationalstürmer, würde der Zweitligist wohl nicht ablehnen.

Das Team von Trainer Pal Dardai liegt nach dem 28. Spieltag acht Zähler hinter Relegationsrang drei. Die Hoffnungen auf einen Wiederaufstieg sind gering, es droht ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Auch die Zukunft von Dardai ist offen. Zuletzt gab es Spekulationen um einen Wechsel auf der Trainerbank.