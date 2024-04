Ancelotti denkt gerne an Bayern-Demontage zurück

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Carlo Ancelotti will mit Real Madrid beim FC Bayern triumphieren - genau wie vor zehn Jahren

Carlo Ancelotti kehrt im Halbfinale der Champions League als Trainer von Real Madrid zurück zum FC Bayern, der ihn einst feuerte. Der Italiener denkt trotzdem gerne an München - in mehrerlei Hinsicht.

"Ich hatte das Glück, diese Mannschaft zu trainieren. Es hätte etwas länger sein können. Aber es war eine tolle Zeit", sagte Ancelotti vor dem Halbfinal-Hinspiel Reals in der Allianz Arena. Vor allem für den ehemaligen Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge empfinde er nach wie vor "große Zuneigung".

Ancelotti hatte die Bayern in der Saison 2016/17 von Pep Guardiola übernommen und zur Meisterschaft geführt. In der folgenden Saison wurde er allerdings nach nur sechs Spieltagen entlassen, der ewige Jupp Heynckes wurde damals ein letztes Mal reaktiviert.

Sportlich erlebte Ancelotti schon einmal eine Sternstunden als Real-Trainer in München. Vor zehn Jahren schossen die Madrilenen unter seiner Leitung die von Guardiola trainierten Münchner im Halbfinale der Champions League mit 4:0 ab und zogen ins Endspiel ein (das sie ebenfalls gewannen). "Diese Vergangenheit ist eine gute Erinnerung", sagte der Trainer.

Ancelotti warnt vor "spektakulärem" FC Bayern

Obwohl die Königlichen am Dienstag als Favorit ins Spiel gehen, warnte Ancelotti vor dem FC Bayern. "Wir haben viel Respekt. In der Bundesliga sind die Bayern zwar nicht so gut, aber gegen Arsenal haben sie zwei spektakuläre Spiele auf hohem Niveau gezeigt", spielte der 64-Jährige auf Bayerns Viertelfinalspiele gegen die Gunners an. "Der Angriff ist top. Sie haben wie wir viel Tradition in der Champions League. Das spielt auch eine Rolle."

Seine Mannschaft habe nach dem Erfolg im Viertelfinal-Duell mit Titelverteidiger Manchester Ciry aber "viel Vertrauen" in die eigene Stärke, so Ancelotti. Wir haben das Halbfinale mit Arbeit, Schweiß und Engagement erreicht. Wir können wieder ein Endspiel bestreiten, das ist das Ziel."