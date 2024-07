Torwart-Legende mit klarem Ratschlag an Manuel Neuer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Manuel Neuer geht beim FC Bayern in sein letztes Vertragsjahr

Manuel Neuer startet in seine womöglich letzte Saison beim FC Bayern. Wie es danach für den viermaligen Welttorhüter weitergehen könnte, ist derzeit noch völlig offen. Sein langjähriger Fürsprecher und Torwartlegende Sepp Maier hat einen klaren Ratschlag an Neuer formuliert.

Nachdem sich Manuel Neuer in der letzten Woche in einem "Welt"-Interview die Möglichkeit offengehalten hatte, nach seinem Vertragsende beim FC Bayern im Jahr 2025 in die Major League Soccer in die USA zu wechseln, meinte Torwart-Altmeister Maier dazu nun gegenüber "Sky": "Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat sich ja am Tegernsee ein so schönes Haus gebaut. Was will er denn in Amerika?"

Neuer wird beim Auslaufen seines womöglich letzten Vertrags beim FC Bayern im nächsten Jahr 39 Jahre alt sein. Maier traut dem deutschen Nationalkeeper aber zweifelsfrei zu, auch mit 40 Jahren oder darüber noch Top-Leistungen zwischen den Pfosten bringen zu können.

"Der soll noch zwei oder drei Jahre in Deutschland spielen. Das kann er auch mit seiner Leistung. Man ist nicht alt als Torhüter, sondern man reift einfach. Es gibt keine alten Torhüter, sondern nur gute und schlechte. Und er gehört zu den guten Torhütern", legte sich der Ur-Bayer fest, der selbst zwischen 1962 und 1979 für den deutschen Rekordmeister das Tor gehütet hatte.

Neuer spielte nur für den FC Schalke und den FC Bayern

Neuer selbst hatte stets betont, sich eine Fortsetzung seiner Karriere über das Jahr 2025 hinaus noch gut vorstellen zu können. Zu möglichen Auslandsstationen hatte er zuletzt in dem "Welt"-Interview gemeint: "Ich werde nicht nach Saudi-Arabien oder Katar gehen. Wenn überhaupt, wäre die MLS eine Option. Ich habe mit Bastian Schweinsteiger darüber gesprochen, der dort gespielt hat. Aber, man muss es sich gut überlegen. Auch, weil sie dort viel auf Kunstrasen spielen."

In seiner bisherigen Profi-Karriere hat Manuel Neuer seit 2005 ausschließlich für den FC Schalke 04 und den FC Bayern gespielt, lief für die Klubs insgesamt 501 Mal in der Bundesliga und 140 Mal in der Champions League auf.