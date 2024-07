Minge ersetzt Oberdorf im Olympia-Aufgebot

firo Sportphoto/SID/Jürgen Fromme

Minge rückt in den Kader auf

Janina Minge vom VfL Wolfsburg ersetzt die schwer am Knie verletzte Lena Oberdorf im Kader der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Samstag, einen Tag vor dem Abflug der Mannschaft zum Spielort Marseille, bekannt.

Oberdorf (22) hatte im letzten Test gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und wird auch ihrem neuen Klub Bayern München monatelang fehlen.

Minge rückt von der Liste der Ersatzathletinnen in den 18er Kader von Bundestrainer Horst Hrubesch auf. Die 25-Jährige hatte in der EM-Qualifikation gegen Österreich (4:0) gemeinsam mit Oberdorf die Mittelfeldzentrale der deutschen Mannschaft gebildet. Zum Kreis der vier Ersatzathletinnen gehört nun Pia-Sophie Wolter (26) von Eintracht Frankfurt.

Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille, wo am 25. Juli (19.00), einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris, das erste Gruppenspiel gegen den WM-Vierten Australien ansteht.

Am 28. Juli (21.00) geht es ebenfalls in Marseille gegen Rekordolympiasieger USA weiter, der Gruppenabschluss findet am 31. Juli (19.00) in Saint-Etienne statt.