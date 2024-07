DFB-Frauen treffen beim Wück-Debüt auf England

AFP/SID/FRANCK FIFE

Das EM-Finale in Wembley verlor Deutschland knapp

Der neue Frauen-Bundestrainer darf sich zum Debüt auf ein Highlight freuen. Bei der Premiere von Christian Wück treten die deutschen Fußballerinnen zum Testspiel gegen England in Wembley an.

Die Neuauflage des EM-Finales von 2022 (1:2 n.V.) steigt am 25. Oktober (20:30 Uhr) im Fußballtempel in London. Übertragen wird die Begegnung in der ARD.

Wück (51) übernimmt die DFB-Auswahl nach den Olympischen Spielen von Trainer-Routinier Horst Hrubesch (73).

Bei den Sommerspielen kämpfen die Vize-Europameisterinnen noch um den Einzug ins Viertelfinale, am Mittwoch (19:00 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Saint-Etienne das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Sambia an.

Mit drei Punkten ist Deutschland, Olympiasieger von 2016, derzeit Zweiter der Gruppe B hinter den USA (6). Die Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Dritten ziehen in die K.o.-Runde ein. Nach der Medaillenmission ist die EM 2025 in der Schweiz das nächste große Turnier.