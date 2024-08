Medien: Flick erstickte Neymar-Rückkehr zu Barca "im Keim"

IMAGO

Neymar soll sich für eine Rückkehr zum FC Barcelona ins Gespräch gebracht haben

In Reihen des FC Barcelona avancierte Neymar einst zu einem der begehrtesten Fußballer der Welt, ehe er Katalonien 2017 für die Weltrekord-Summe von 222 Millionen Euro und unter nicht gerade friedlichen Begleittönen zu Paris Saint-Germain verließ. Inzwischen spielt der 128-malige brasilianische Nationalspieler abseits der ganz großen Fußballbühne in Saudi-Arabien bei Al-Hilal. Im Sommer 2024 soll Neymar allerdings aktiv mit dem Gedanken gespielt haben, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.

Wirklich glücklich verlief das millionenschwere Engagement von Neymar bei Al-Hilal bislang nicht. Nach wenigen Einsätzen zog sich der Offensivstar einen Kreuzbandriss zu. In den ersten Spielen der neuen Saison stand der 32-Jährige ebenfalls noch nicht im Kader. Ob des dazu überhaupt noch einmal kommt, ist angeblich auch fraglich, da Neymar schon seit Anfang 2024 der Wunsch herumtreiben soll, Al-Hilal den Rücken zu kehren.

Glaubt man Gerardo Romero von "Jijantes FC" hat Neymar versucht, diesen Wunsch im Sommer 2024 aktiv voranzutreiben. Demnach hat sich der Rechtsfuß aktiv bei seinem Ex-Klub FC Barcelona angeboten.

Auf Gegenliebe soll der Vorstoß allerdings nicht gestoßen sein. Barcas Neu-Trainer Hansi Flick hat die Bemühungen "im Keim erstickt", heißt es.

Neymar hinterließ tiefe Spuren beim FC Barcelona

Zwar sollen die Blaugrana weiterhin darauf hoffen, eine Verstärkung für den linken Offensivflügel unter Vertrag nehmen zu können, EM-Star Nico Williams soll sich jedoch schlicht als deutlich zu teuer erwiesen haben, Enrico Chiesa von Juventus Turin derzeit die aussichtsreichste Option sein. Neymar soll aber selbst dann keine Option sein, wenn man Chiesa nicht ans Land ziehen kann.

Für den FC Barcelona bestritt Neymar 186 Pflichtspiele, in denen er 105 Tore erzielte und 76 Treffer vorbereitete. In der glorreichen Geschichte des Klubs trafen nur 16 Stars häufiger.