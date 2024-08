Schmidt nicht länger Benfica-Trainer

Daniel Cole/AP/dpa

Trainer Roger Schmidt ist mit Benfica Lissabon schlecht in die Saison gestartet.

Roger Schmidt ist nicht mehr Trainer von Benfica Lissabon. Wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, sei der Vertrag "mit sofortiger Wirkung" beendet worden.

Am Freitagabend hatte Benfica, in der Champions League am 6. November Gegner von Bayern München, im vierten Saisonspiel nur ein 1:1 beim FC Moreirense erreicht.

Schmidt war im Sommer ein Kandidat für den Trainerposten beim FC Bayern gewesen, hatte dem Werben aber nach einem Gespräch mit Vereinspräsident Rui Costa nicht nachgegeben. Er stand allerdings bereits nach dem Ende der vergangenen Saison in der Kritik, nachdem Benfica in der Meisterschaft lediglich Rang zwei hinter dem Lokalrivalen Sporting belegt hatte.

In seinem ersten Jahr (2022/2023) hatte der 57 Jahre alte ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen eine herausragende erste Saison verantwortet: Benfica wurde Meister und erreichte das Viertelfinale der Champions League. In der laufenden Spielzeit hat Benfica erst sieben Punkte geholt.