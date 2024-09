Suarez bleibt bei Abschied ohne Tor

AFP/SID/DANTE FERNANDEZ

Luis Suarez bei seinem letzten Länderspiel

Viel Kampf, ein Pfostentreffer - aber kein Tor: Rekordtorjäger Luis Suarez hat seine lange Länderspielkarriere ohne das erhoffte Abschiedsgeschenk beendet. Beim 0:0 von Uruguay gegen Paraguay verpasste er in seinem 143. und letzten Spiel für die "Celeste" einen eigenen Treffer. Das Torkonto des Rekordschützen seines Landes bleibt damit bei 69 Toren in 17 Jahren stehen.

Vor vollbesetzten Rängen im Centenario-Stadion von Uruguay gab Suarez sein Adios aus der Seleccion. Der 37-Jährige stand ganz dicht vor Tor Nummer 70, traf in der 19. Minute mit einem akrobatischen Versuch aber nur den Pfosten. Auf Klubebene wird "El Pistolero" in der US-amerikanischen MLS bei Inter Miami noch weiter an der Seite seines Freundes Lionel Messi stürmen.

Der zweimalige Weltmeister Uruguay trat mit dem Remis in der südamerikanischen WM-Qualifikation auf der Stelle, Rekord-Champion Brasilien machte hingegen mit dem 1:0 (1:0) gegen Ecuador einen kleinen Schritt aus der Krise. Dank des Treffers von Real Madrids Rodrygo in der 30. Minute beendete die Selecao ihre Negativserie von vier Spielen ohne Sieg.

Liverpool-Profi Luiz Diaz rettete Kolumbien mit seinem Tor (82.) einen Punkt. 55 Tage nach der Final-Niederlage bei der Copa America erkämpfte sich Kolumbien ein 1:1 (0:0) bei Schlusslicht Peru. Weltmeister und Spitzenreiter Argentinien hatte bereits am Donnerstag auch ohne seinen angeschlagenen Kapitän Messi beim 3:0 (0:0) gegen Chile gewonnen.

Argentinien steht mit 18 Zählern an der Spitze, Uruguay (14) und Kolumbien (13) sind erste Verfolger. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien (10) sprang auf Rang vier. Für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada erhalten sechs Teams aus Südamerika ein Ticket, ein siebtes kann es über die interkontinentalen Play-offs versuchen.