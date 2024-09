Frustrierter Mourinho legt sich mit Reporter an

IMAGO/Ulrik Pedersen

Jose Mourinho steht bei Fenerbahce nach der Derby-Niederlage bereits unter Druck

Für Jose Mourinho läuft es bisher bei Fenerbahce noch nicht rund. "The Special One" bekam nach der Derby-Niederlage gegen Galatarasay vor allem Hohn ab. Seinen Frust bekam dann ein türkischer Reporter zu spüren.

Fenerbahce war schon einmal für eine Trainerlegende der Startpunkt für eine Rückkehr wie Phönix aus der Asche: Christoph Daum holte vor gut 20 Jahren zwei Titel mit dem Istanbuler Stadtklub, ehe er in die Bundesliga zurückkehrte. Auch für Jose Mourinho könnte der türkische Erstligist ein Sprungbrett sein - bisher sieht es aber eher nach einem Sprung ins Abseits aus.

Zuletzt hagelte es eine 1:3-Heimniederlage und das ausgerechnet im Derby gegen Stadtrivalen Galatarasay Istanbul. Damit zog Gala bereits um fünf Punkte davon. Doch zu dem sportlichen Frust gesellte sich schnell medialer.

Jose Mourinho: Aus "The Special One" wird "The Crying One"

Galatarasay postete ein Bild, in dem ein Buch mit dem Titel "The Crying One" beworben wird - eine Anspielung auf Mourinhos Spitznamen "The Special One". Das Buch über den "Meister des Weinens" würde demnach in den Buchhandlungen in Fenerbahces Stadtteil Kadiköy erhältlich sein.

Noch in den Katakomben versuchte ein Reporter den Portugiesen mit dem Post des rivalisierenden Vereins zu konfrontieren. Doch Mourinho reagierte fast wie ein Eisblock. Das Handy, das ihm der Reporter hinhielt, würdigte er keines Blickes.

Mourinho fragte den Reporter danach gleich zwei Mal: "Meinst du das ernst oder veralberst du mich?" Als der Coach keine Antwort erhielt, ließ er den Journalisten einfach stehen und verließ mit den Worten "Tut mir leid, ich kann nicht mit Ihnen sprechen" den Raum.

🚨 "Ciddi misin, şaka mı yapıyorsun?"



👤 Derbi sonrası basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho, stat çıkışında Galatasaray'ın kendisiyle ilgili 'The Crying One' paylaşımı hakkında sorulan soruya sinirlendi.



🎥 @8gamzeturk pic.twitter.com/kDDtNt7NZI — Spor Arena (@sporarena) 21. September 2024

Die Derbyniederlage reiht sich ein in den Mourinho-Fehlstart bei Fenerbahce. So verpasste er die Qualifikation für die Champions League nach einer 1:2-Niederlage beim OSC Lille.

Und wie einst auch ein Christoph Daum schon zwei Mal erfahren musste: Ohne Meisterschaft hat man bei Fenerbahce kaum Chancen, seinen Job zu behalten. Der Druck auf Mourinho ist also schon jetzt immens.