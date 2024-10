Kimmich neuer Vorsitzender der Nationalmannschafts-Stiftung

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Tragende Rolle: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich hat als neuer Kapitän des DFB-Teams auch satzungsgemäß den Posten als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft übernommen. Der Bayern-Profi folgt damit auf den als Nationalspieler zurückgetretenen Ilkay Gündogan.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, gehören dem elfköpfigen Stiftungsrat neu die Nationalspieler Kai Havertz, Robert Andrich und Oliver Baumann sowie Pressesprecherin Franziska Wülle an. Der Stiftungsrat kam am Donnerstag zu seiner siebten Sitzung im Quartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach zusammen.

Die im Jahr 2020 gegründete Stiftung der Nationalmannschaft, die treuhänderisch durch die DFB-Stiftung Egidius Braun verwaltet wird, ist schwerpunktmäßig in der Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Förderung des Sports und der Bildung, der Förderung des Natur- und Umweltschutzes sowie bürgerschaftlichen Engagements aktiv und bei schweren Schicksalsschlägen mildtätig engagiert.

Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise während der Fußball-Europameisterschaft die Bahnhofsmissionen Deutschland, die Tafel Deutschland sowie die Initiative "Bunte Münchner Kindl", die in der bayerischen Landeshauptstadt Schulmaterialien für bedürftige Kinder und Jugendliche bereitstellt, gefördert.