Trainer-Kollege stichelt gegen Tuchel

IMAGO/Mike Egerton

Thomas Tuchel ist zurück

Thomas Tuchel übernimmt die englische Nationalmannschaft. Diese Nachricht stößt auf der Insel nicht nur auf Zustimmung. Ein Trainerkollege stichelte schon mal vorab gegen den deutschen Coach.

Neue reizvolle Aufgabe für Thomas Tuchel: Nach seinem Aus beim FC Bayern wird der 51-Jährige nun das Amt des englischen Nationaltrainers übernehmen. Inzwischen hat der Verband die Entscheidung bestätigt. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit soll er bei den Three Lions vorgestellt werden.

Der englische Trainer-Kollege Harry Redknapp ist von der Entscheidung des englischen Verbandes enttäuscht.

Der ehemalige Spurs-Trainer erinnerte bei "Sky Sports News": "Er hat seinen Job bei einigen Klubs ziemlich schnell verloren."

Redknapp trainierte zuletzt 2017 Birmingham City. 2008 gewann er mit Portsmouth den FA Cup.

Redknapp legt Finger in die Wunde

"Es ist ja nicht so, dass er ein Riesenerfolg gewesen wäre. Er ist bei einigen Vereinen gekommen und gegangen. Ich bin sehr patriotisch, ich denke, wir sollten einen englischen Trainer haben, aber offensichtlich war die Auswahl sehr klein", sagte der 77-Jährige.

Der englische Verband hatte Medienberichten zufolge auch um Pep Guardiola gebuhlt.

Tuchel ist nach Sven-Goran Eriksson und Fabio Capello der dritte Nicht-Engländer, der den Vizeeuropameister trainiert.

Die Reaktionen in der englischen Presse fielen gemischt aus. Viele erinnerten an den sensationellen Tuchel-Coup mit dem FC Chelsea. 2021 führte er die Blues zum Sieg in der Champions League.

Die "Daily Mail" schrieb etwas verbittert: "England muss bis zum letzten Mann im Trikot englisch sein. Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, für den das Land an erster, zweiter und dritter Stelle steht. (...) Der Trainer sollte jemand sein, der in der Fußballkultur dieses Landes geboren und aufgewachsen ist, jemand, der mit den besten und schlechtesten Eigenschaften unseres Landes vertraut ist."