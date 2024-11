Weitere Ausfälle für deutsche U21-Nationalmannschaft

IMAGO / DeFodi/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bundestrainer Antonio Di Salvo muss viel umplanen

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat vor den anstehenden Testspielen gegen Dänemark und Frankreich weitere Ausfälle zu beklagen.

Wie der 45-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Dänen am Freitagabend (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) mitteilte, fallen auch Freiburgs Torhüter Noah Atubolu (Rückenbeschwerden) und der Salzburger Leandro Morgalla (Muskelverletzung) aus.

Für Atubolu nominierte Di Salvo Felix Gebhardt von Jahn Regensburg nach. Insgesamt stehen dem Trainer damit fünf Spieler aus dem ursprünglich nominierten Kader nicht zur Verfügung. Tim Oermann (VfL Bochum), Marcel Beifuß (Karlsruher SC) und Jens Castrop (1. FC Nürnberg) waren bereits für Bright Arrey-Mbi (Hannover 96), Paul Nebel (FSV Mainz 05) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) dazugekommen.

Trotz der Personalsorgen ist die Vorfreude groß. "Weil es schon irgendwo eine Standortbestimmung ist. Wir wollen mit Selbstvertrauen die Spiele angehen und gucken, an welchem Standort wir sind, auch im Vergleich zu den anderen Teams in Europa, zu den Top-Nationen", sagte Di Salvo.

Vor allem für Stürmer Youssoufa Moukoko sind die Begegnungen wichtig, um seinen Stammplatz zu verteidigen. Di Salvo macht seinem Schützling aber keinen zusätzlichen Druck. "Wir wollen das Spiel nutzen, um uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Und da gehört natürlich auch Youssoufa dazu, genauso wie jeder andere Spieler auch", sagte er.

In Aachen steht am Freitag gegen Dänemark das erste von vier Testspielen auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Weiter geht es in Valenciennes, wo die DFB-Auswahl am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) auf Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich trifft.