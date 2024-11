Wird er Real Madrids Winter-Überraschung?

IMAGO/FEP

Alexandre Lacazette soll eine Option für Real Madrid sein

Mit Kylian Mbappé wechselte im Sommer 2024 einer der größten Stars des Weltfußballs zu Real Madrid, wo der Franzose im Sturmzentrum gesetzt ist. Als Backup verfügt der Kader der Königlichen allerdings nur den jungen Brasilianer Endrick, sollte sich einer der beiden Spieler verletzen, müsste Coach Carlo Ancelotti schon improvisieren. Ein Altstar könnte nun Abhilfe schaffen.

Real Madrid soll erkannt haben, dass das Sturmzentrum mit Superstar Kylian Mbappé und Toptalent Endrick nicht ausreichend besetzt ist. Aus diesem Grund ist in den Planungen des Teams aus der spanischen Hauptstadt angeblich der Name Alexandre Lacazette aufgetaucht. Das berichtet "todofichajes.com". Im Raum steht demnach eine Verpflichtung des 33-Jährigen im Winter.

Lacazettes Vita zieren über 500 Profispiele auf höchstem Niveau. Das Gros seiner Karriere verbrachte der Torjäger bei seinem Haus-und-Hof-Klub Olympique Lyon, wo er seit 2022 wieder unter Vertrag steht. Dazwischen legte der französische Ex-Nationalspieler ein fünfjähriges Gastspiel (2017 bis 2022) beim FC Arsenal hin.

Da sein Vertrag bei OL allerdings im Sommer ausläuft, soll Real darauf hoffen, den Routinier als Schnäppchen zu bekommen. Zumal Lyon in einer tiefen finanziellen Krise steckt und Großverdiener wie Lacazette eigentlich dringend von der Payroll bekommen muss.

Real Madrid und das Joselu-Märchen

In Madrid hat man in der Vergangenheit bereits beste Erfahrungen mit einem Stürmer gemacht, der auf der Zielgeraden seiner Karriere ist: Joselu.

Den Spanier lockte man 2023 überraschend in die eigenen Reihen - und landete damit einen echten Coup. In 49 Partien, die er häufig als Joker bestritt, erzielte der gebürtige Stuttgarter 17 Tore und ballerte sich so sogar in den Kader der siegreichen Spanier bei der EM.

Im Sommer 2024 zog der 34-Jährige weiter zum katarischen Klub Al-Gharafa.