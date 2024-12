Ex-Mainzer Hack folgt Choupo-Moting nach New York

IMAGO/Jürgen Kessler

Alexander Hack hate bei den New York Red Bulls aus der Major League Soccer (MLS) unterschrieben

Zwei Tage nach dem früheren Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting hat auch Alexander Hack bei den New York Red Bulls aus der Major League Soccer (MLS) unterschrieben.

Der langjährige Mainzer, der in der vergangenen Saison beim saudi-arabischen Klub Al-Qadisiya FC gespielt hatte, erhielt bei der Franchise aus dem Big Apple einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Verteidiger Hack (31) spielte acht Jahre für den FSV Mainz 05, 2023 erfolgte der Abschied nach Saudi-Arabien. "Er wird unseren Kader um Erfahrung bereichern und unseren jüngeren Spielern ein großartiges Vorbild sein", sagte Sportchef Jochen Schneider. Hack kennt Red-Bulls-Cheftrainer Sandro Schwarz aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Choupo-Moting (35) hatte sich am Mittwoch für zwei Jahre an New York gebunden.