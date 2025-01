Flick greift nach der ersten Trophäe mit Barca

IMAGO/Alberto Estevez

Der FC Barcelona steht im Supercopa-Finale

Hansi Flick greift mit dem FC Barcelona nach seiner ersten Trophäe - und darf in der Causa Dani Olmo vorerst durchatmen: Die Katalanen erreichten am Mittwochabend in Dschidda/Saudi-Arabien das Finale des Supercups.

Barca setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao durch und kann im Endspiel am Sonntag gegen Real Madrid oder RCD Mallorca auch wieder auf den Ex-Leipziger Olmo setzen.

Kurz vor der Partie gegen Bilbao, die Gavi (17.) und Lamine Yamal (53.) für den Favoriten entschieden, erreichte Flick frohe Kunde in der Posse um die Registrierung von Olmo. Der spanische Nationalspieler und sein Teamkollegen Pau Víctor dürfen vorerst wieder auflaufen, bis es ein endgültiges Urteil gibt. "Ich bin wirklich glücklich darüber", sagte Flick.

Gegen Bilbao schaute Olmo noch von der Tribüne aus zu und sah einen dominanten Auftritt seiner Mannschaftskameraden in den Anfangsminuten, doch Bilbao steigerte sich im Verlauf der ersten Hälfte. Mit dem 2:0 war der Favorit dann klar auf Kurs. Und Flick, der im Sommer nach Barcelona gewechselt war, steht kurz vor seinem ersten Titelgewinn beim neuen Klub.