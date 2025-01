Ex-Bayern-Star heuert in Mexiko an

IMAGO/Natalia Garcia

James Rodríguez zieht es nach Mexiko

Der kolumbianische Fußball-Star James Rodríguez hat nach nur viereinhalb Monaten den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano verlassen.

Der 33-Jährige spielt künftig in Mexiko für Club Leon. Dies gaben beide Vereine am Montag bekannt. Erst im August war der Spielmacher ablösefrei nach Spanien gewechselt, ihm gelang in sechs Einsätzen für Rayo in La Liga keine Torbeteiligung.

Rodriguez, der von 2017 bis 2019 von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen war, wurde bei seinem neuen Verein mit einem dramatischen Video vorgestellt, das ihn als römischen Gladiator zeigt.

Zum Star wurde der kolumbianische Nationalmannschaftskapitän im Jahr 2014, als er sich die WM-Torjägerkrone sicherte. 2020 verließ er Real Madrid und spielte danach unter anderem für den FC Everton in England und in Katar. Bei der Copa América 2024 wurde der 112-malige Nationalspieler zum besten Spieler des Turniers gewählt.