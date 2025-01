Ancelotti-Aus bei Real Madrid besiegelt?

IMAGO/Ruben Albarran

Carlo Ancelotti will Real Madrid im Sommer wohl verlassen

Geht die Ära von Star-Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid im kommenden Sommer zu Ende? Einem Bericht zufolge soll der Italiener eine wegweisende Entscheidung getroffen haben. Ganz aufhören will er offenbar aber nicht.

Die Zeit von Trainer-Legende Carlo Ancelotti bei Real Madrid nähert sich wohl ihrem Ende.

Der spanische Radiosender "Onda Cero" berichtet, dass Ancelotti Real im Sommer verlassen wolle. Auch im möglichen Fall von weiteren Triumphen in der Liga oder Königsklasse wäre der 65-Jährige nicht mehr umzustimmen, heißt es weiter. Damit würde die zweite Amtszeit von Ancelotti bei Real im Sommer enden. 2021 hatte er Real ein zweites Mal übernommen, zuvor trainierte er das Team schon von 2013 bis 2015.

Ancelotti hat wohl schon ein neues Ziel

Das Arbeitspapier von Ancelotti läuft eigentlich noch bis 2026. Erfüllen wird er den Vertrag aber demnach nicht. Nach Angaben des Berichts will er aber noch nicht ganz Schluss mit dem Profifußball machen. Im Visier habe er demnach einen Posten in einem anderen Land. Klar sei aber, dass er Spanien verlassen möchte.

Ancelotti hatte mit den Königlichen in den vergangenen Jahren viele Erfolge gefeiert. Gleich dreimal gewann er mit Real die Champions League, zuletzt im vergangenen Jahr im Finale gegen Borussia Dortmund (2:0). Zudem holte er zwei Meisterschaften in der spanischen Liga, die Klub-WM und zweimal den Pokal.

In dieser Saison hinkt das Team trotz Neuzugang Kylian Mbappé aber den sehr hohen Erwartungen hinterher. In der Liga steht die Ancelotti-Elf inzwischen wieder vor Atletico an der Spitze, in der Königsklasse aber rangiert das Team nach sechs Spielen nur auf Platz 20.

Als Kandidat für eine mögliche Nachfolge wird auch immer wieder Leverkusens Double-Trainer Xabi Alonso gehandelt, der schon als Spieler für die Königlichen auflief. Laut "Onda Cero" ist er nun der Favorit der Real-Verantwortlichen.

Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026. Schon im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte um Interesse von Real an Alonso gegeben. Damals konnte die Werkself den Spanier vom Verbleib überzeugen.