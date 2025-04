Hansi Flick gestaltet Barca-Trainingszentrum um

IMAGO/Joris Verwijst

Hansi Flick und der FC Barcelona träumen noch vom Triple

Hansi Flick und der FC Barcelona träumen auch wenige Wochen vor dem Ende der Saison 2024/25 vom Triple. Damit dieser Traum wahr wird, hat der Coach nun erneut in die Trickkiste gegriffen und seine Stars mit einer besonderen Maßnahme motiviert.

Hansi Flick hat in seiner ersten Saison beim FC Barcelona schon viele Dinge angestoßen. Auf, aber auch abseits des Platzes. Unter ihm wurde ein Dresscode eingeführt, die Organisation vor und nach den Spielen geändert, ein neuer disziplinarischer Standard gesetzt und Vieles mehr. Das alles mit herausragendem Erfolg.

Mitten im Saisonendspurt, in dem es für Barca noch um die Meisterschaft, den Pokal und die Champions League geht, hat der Deutsche nun eine weitere Maßnahme ergriffen, um das Team in den Wochen der Wahrheit noch einmal zusätzlich zu motivieren.

Flick motiviert Barca-Stars mit Jordan-Zitaten

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, hat Flick am Trainingszentrum der Katalanen zahlreiche Bilder mit motivierenden Zitaten anbringen lassen. Zu finden ist demnach in der Kabine unter anderem ein O-Ton von Basketball-Legende Michael Jordan.

Die Zitate sollen nicht nur der Motivation dienen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft stärken und die Bedeutung des respektvollen Umgangs miteinander hervorheben. Etwas, auf das Flick von Tag eins an großen Wert gelegt hat.

Bisher hat jede Maßnahme des Ex-Bayern- und Ex-DFB-Trainers gefruchtet. Bis auf eine kurze Schwächephase im November präsentiert sich das Barca-Team als harmonische Einheit, die ihre Leistung bis auf wenige Ausnahmen konstant abruft.

Aus diesem Grund sind die Katalanen auch noch im Rennen um alle drei Titel. In der heimischen Liga stehen die Zeichen bei vier Punkten Vorsprung auf Meisterschaft, im Pokal steht in wenigen Tagen das Finale gegen das kriselnde Real Madrid auf dem Programm. Und in der Champions League wird Barca mindestens als leichter Favorit in die Duelle mit Inter Mailand gehen.