Ronaldo und Bale fit für Reals Rekordjagd

Gareth Bale und Cristiano Ronaldo sind an Bord

Cristiano Ronaldo und Gareth Bale stehen Real Madrid bei der anstehenden Rekordjagd wieder zur Verfügung. Die Superstars kehren am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Villarreal in den Kader von Trainer Zinédine Zidane zurück. Real kann mit dem 17. Sieg in Folge für einen Rekord in der spanischen Primera División sorgen.

"Beide sind fit. Sie haben normal trainiert und sind bei 100 Prozent", sagte Zidane am Dienstag. Ebenfalls zum Aufgebot gehört Weltmeister Toni Kroos.

Real hatte vergangene Saison trotz Siegen in den letzten zwölf Spielen den Titel verpasst, auch in den ersten vier Begegnungen der aktuellen Spielzeit gingen die Königlichen als Sieger vom Platz. Derzeit teilt sich der Rekordmeister die Bestmarke von 16 Siegen in Folge mit dem Erzrivalen FC Barcelona.

Europameister Ronaldo hatte Real zuletzt wegen einer Erkrankung gefehlt, Bale war an der Hüfte verletzt.