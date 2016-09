Mou und Pep im "Transfer-Krieg" um Kroos?

Toni Kroos (r.) ist in Manchester angeblich heiß begehrt

Toni Kroos gehört unbestritten zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt. Aus dem Star-Ensemble von Real Madrid ist der Weltmeister nicht wegzudenken. Dennoch bemühen sich offenbar beide Manchester-Klubs um seine Dienste - und wollen dabei angeblich ganz große Geschütze auffahren.

Wie der spanische Journalist Pipe Estrada in der TV-Sendung "El Chiringuito" berichtet, sind sowohl Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho als auch sein City-Gegenpart und Erzrivale Pep Guardiola ganz heiß darauf, Kroos in ihr Team zu holen. Das Tauziehen um Kroos bezeichnete Estrada als "Krieg zweier Coaches mit großem internationalen Prestige". Estrada weiter: "Die beiden glauben, dass Kroos aufgrund seiner taktischen Position auf dem Feld in Zukunft ein Schlüsselspieler für sie sein könnte. Deswegen ist er essenziell für die Weiterführung ihrer Projekte."

Zuletzt hatte auch United-Legende Paul Scholes von Kroos geschwärmt und ihn als perfekte Ergänzung für den Luxuskader der Red Devils bezeichnet. "Mourinho sollte nach einem strategischen Mittelfeldspieler Ausschau halten, der Paul Pogba richtig einsetzen und das Spiel kontrollieren kann", sagte der frühere Weltklasse-Spielmacher bei "BT Sport". "Sie brauchen einen solchen Spieler, einen Luka Modrić oder Toni Kroos. Beide wären auch verfügbar."

Guardiola wollte dem Vernehmen nach bereits in diesem Sommer Nägel mit Köpfen machen und seinen ehemaligen Bayern-Schützling zum Amtsantritt mit zu den Sky Blues bringen. Kroos entschied sich jedoch für einen Verbleib bei Real.

Dort läuft sein Vertrag noch bis 2020. Um ihren Leistungsträger zu halten, sollen die Königlichen derzeit darüber nachdenken, Kroos eine Ausdehnung des Kontrakts anzubieten - Gehaltserhöhung selbstverständlich inbegriffen. Nach Informationen der "Marca" könnte der 26-Jährige nach Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Sergio Ramos sogar zu einem der Top-Verdiener des spanischen Rekordmeisters aufsteigen.