Jacqueline Klasen fehlt bei Jones' Heimdebüt

Klasen steht Bundestrainerin Jones nicht zur Verfügung

Bundestrainerin Steffi Jones muss in den beiden Länderspielen gegen Österreich am 22. Oktober und die Niederlande am 25. Oktober auf Abwehrspielerin Jacqueline Klasen verzichten.

Die 22-Jährige von der SGS Essen fällt aufgrund einer Mandelentzündung aus. Jones verzichtete auf eine Nachnominierung. Trotz des Ausfalls stehen noch 25 Spielerinnen im Aufgebot, welches die Neu-Bundestrainerin für ihr Heim-Debüt auf der Coaching-Bank nominiert hatte.