Kurios: CR7 missgünstig gegen Morata-Tor

Cristiano Ronaldo beschwerte sich sich, dass er kein Tor erzielen durte

Real-Star Cristiano Ronaldo hat sich mal wieder als schlechter Teamplayer gezeigt. Beim 2:1-Sieg seiner Madrilenen gegen Bilbao wollte er sogar das Tor seines Kollegen Álvaro Morata verhindern.

Es läuft die 83. Minute zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao im ehrwürdigen Stadion Santiago Bernabéu. Real drückt und will den Sieg beim Stand von 1:1 unbedingt noch erzwingen. Nach einer Flanke von Gareth Bale ist Stürmer Álvaro Morata im Zentrum zur Stelle und verwandelt gegen den zunächst gut parierenden Keeper Iraizoz im Nachschuss.

Dann wird es kurios: Während Morata zum Jubellauf ansetzt, hebt Cristiano Ronaldo, der direkt neben ihm steht, den Arm und blickt zum Linienrichter. Als wolle er sagen: "Abseits, kein Tor!" Einen solchen Reklamierarm kennt man sonst nur von Manuel Neuer - wohlgemerkt bei Toren gegen ihn. Cristiano Ronaldo dagegen will den Treffer seines eigenen Mitspielers offensichtlich nicht gelten lassen. Warum? Weil Morata ihm sein Tor weggenommen hat? Das weiß nur CR7 selbst.

Morata nicht sauer

Zumindest Morata selbst hielt dem Superstar die Stange. "Wenn jemand es gewohnt ist, fast 70 Tore pro Saison zu erzielen, ist er fast wie ein Torsüchtiger", meinte der Mittelstürmer: "Er ist ein Mensch, auch wenn er von einem anderen Planeten kommt und anders ist. Er hat auch das Recht, zu versagen." In der Tat läuft es für den Europameister in der neuen Saison noch nicht rund. Bisher erzielte er wettbewerbsübergreifend zwar vier Tore in neun Spielen, diese Torquote reicht dem Ehrgeizling aber naturgemäß nicht.

Der Dribbelkünstler fiel übrigens nicht zum ersten Mal als missgünstiger Mitspieler auf. Eine ähnliche Situation hatte es auch schon im April 2015 gegeben. Damals staubte Mitspieler Alvaro Arbeloa beim 3:0-Sieg gegen UD Almería vor dem Portugiesen ab, woraufhin sich dieser tierisch über den "Torklau" aufregte. Torschützenkönig der Primera División wurde er damals übrigens trotzdem mit überragenden 48 Treffern.