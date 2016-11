Balotelli fällt zumindest drei Spiele aus

Mario Balotelli erlitt Wadenverletzung

Ligue 1-Tabellenführer OGC Nice (Nizza) muss zumindest drei Spiele auf seinen Stürmerstar Mario Balotelli verzichten. Der Italiener hat sich im Training eine Wadenverletzung zugezogen. Nizza hat am Donnerstag in der Europa League bei Schalke 0:2 verloren und in der Gruppe I so wie RB Salzburg keine Chance mehr auf den Aufstieg.

Balotelli ist für seinen neuen Klub bislang neun Mal aufgelaufen, erzielte in der Meisterschaft sechst Tore und in der Europa League drei Treffer. Am 8. Dezember hat OGC Nice den FK Krasnodar zu Gast.

