Draxler-Transfer: Grätscht Klopp dazwischen?

Wohin führt der Weg von Wolfsburg Julian Draxler?

Eigentlich schien schon alles klar: Julian Draxler vom VfL Wolfsburg möchte und soll die Niedersachsen verlassen und mit Paris Saint-Germain steht ein namhafter und vor allem zahlungskräftiger Abnehmer parat. Doch nun gibt es laut englischen Medienberichten einen neuen Interessenten.

Nach Informationen der "Times" hat Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp ein Auge auf Draxler geworfen und denkt über eine Verpflichtung nach. Bei den Reds könnte der Noch-Wolfsburger die Lücken schließen, die im Januar 2017 entsteht, wenn Sadio Mané einige Wochen lang für den Afrika Cup abgestellt ist.

Mané war im Sommer vom FC Southampton nach Liverpool gewechselt und sofort überragend eingeschlagen. Acht Tore und fünf Vorlagen stehen auf seinem Konto.

Diese Offensivkraft möchte der Klopp-Klub auch zu Beginn des neuen Jahres nicht verlieren. Draxler könnte mit seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Torgefahr sofort ein passender Ersatz auf den Flügeln sein, spekuliert das Blatt.

Ruft die Insel?

Allerdings könnte die Ablöse zum Problem für die Reds werden. Über 36 Millionen Euro stehen im Raum, die PSG aus der Porto-Kasse zahlen könnte. Wenn der LFC allerdings weiter die Tabellenspitze ins Visier nehmen will, wird er Mané gleichwertig ersetzen müssen. Gut möglich, dass Draxler im Zuge dessen in den Überlegungen der Verantwortlichen eine ernsthafte Rolle spielt.

Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" soll eine Quelle aus dem Umfeld des Mittelfeldspielers allerdings berichtet haben, dass der 23-Jährige sich zwischen Paris Saint-Germain und einem anderen englischen Spitzenklub entscheiden will: Arsenal. So oder so: Bis zur endgültigen Entscheidung des Weltmeisters bleibt es spannend.

Juve dementiert Interesse an Draxler

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat sich derweil von einer Verpflichtung Draxlers distanziert. Gegenüber der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" dementierte Giuseppe Marotta, der Geschäftsführer des Klubs, die Gerüchte, nach denen der Wolfsburger Profi auf der Wunschliste des Vereins stünde.

"Das stimmt nicht. Es ist unmöglich, dass Draxler für uns spielen wird", sagte Marotta. Der Manager ist immer noch beleidigt, dass der 23-Jährige im Sommer 2015 ein Angebot der Italiener abgelehnt hatte. "Seine Absage hat uns sehr gestört. Wer uns einmal absagt, der wird nicht mehr ein Teil unserer Pläne sein. Dann sehen wir uns eben woanders um."