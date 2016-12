Klopp: Kein Interesse an Arsenal-Star

Oxlade-Chamberlain wird Jürgen Klopp zufolge nicht an die Anfield Road wechseln

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat Gerüchte um einen angeblich bevorstehenden Wechsel von Alex Oxlade-Chamberlain von Arsenal an die Anfield Road als "Blödsinn" bezeichnet.

"Ich äußere mich ja selten zu derartigen Spekulationen, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme", so der Liverpool-Coach zwei Tage vor dem Verfolgerduell zwischen den Reds und Manchester City.

Die Öffentlichkeit und die Medien seien beim Thema Oxlade-Chamberlain "ja schon längst in eine bestimmte Richtung unterwegs, also macht und denkt, was ihr wollt, aber von unserer Seite gibt es dazu nichts weiter zu sagen", führte Klopp weiter aus.

Matip und Coutinho fehlen weiter

Der Deutsche bestätigte unterdessen, dass Abwehrchef Joel Matip und Philippe Coutinho im Spiel gegen ManCity am Silvestertag fehlen werden. Beide Spieler sind am Knöchel verletzt.

Klopp erwartet am Samstag eine große Show beider Mannschaften: "Wenn ich nicht zufällig beim FC Liverpool auf der Bank säße, würde ich mir hundertprozentig eine Karte für das Spiel kaufen." Die Reds sind mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea Tabellenzweiter in der Premier League, ManCity mit einem Zähler weniger als Liverpool Dritter.