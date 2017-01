Red Devils siegen dank Chaos-Schiri Dean

Im schweren Auswärtsspiel bei West Ham United hat Manchester United seine Aufholjagd zur Spitzengruppe erfolgreich, wenn auch mit viel Glück fortgesetzt. Die Red Devils setzten sich in Überzahl mit 2:0 (0:0) gegen die Hammers durch, profitierten dabei aber von einer höchst umstrittenen Schiedsrichterleistung des Unparteiischen Mike Dean.

Joker Mata (63.) und Tormaschine Zlatan Ibrahimović (78.) brachten den Favoriten spät auf die Siegerstraße. Vor 56.996 Zuschauern im London Stadium stellte der Referee den Algerier Sofiane Féghouli schon nach 15 Minuten für eine schlecht getimte Grätsche vom Feld. Eine heiß diskutierte Entscheidung, die Einfluss auf den weiteren Spielverlauf nahm. Mit einem Mann mehr schnürten die Red Devils die Hausherren hinten ein, agierten dabei jedoch vollkommen ideenlos. West Ham verteidigte leidenschaftlich und hatte sogar Chancen zur Führung, doch United-Schlussmann David de Gea rettete seine Vordermänner.

Im zweiten Durchgang stand Schiri Dean erneut im Blickpunkt: Erst bevorteilte er die Gastgeber, als Cheikhou Kouyaté den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan brutal von den Beinen holte und nicht einmal verwarnt wurde, dann übersah der Spielleiter die glasklare Abseitsstellung von Ibrahimović beim zweiten Tor. Zuvor hatte Juan Mata die Gäste nach toller Vorarbeit von Marcus Rashford in Führung gebracht. Dank des sechsten Dreiers in Serie bleibt Manchester United mit nun 39 Zählern am Spitzenquintett der Premier League dran.