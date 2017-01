Barça skurril: Jobverlust nach Messi-Spruch

Lionel Messi steht beim FC Barcelona über Allem

Lionel Messi befindet sich beim FC Barcelona in der spanischen Primera División wieder einmal in bestechender Form und arbeitet weiter an seinem eigenen Legendenstatus.

Die Unantastbarkeit des Weltstars bei den Katalanen bekam jetzt ein Barça-Mitarbeiter leidvoll zu spüren. Pere Gracatos, bis zuletzt Direktor für institutionelle Angelegenheiten und internationale Beziehungen beim FC Barcelona, ließ sich zu folgender öffentlichen Aussage hinreißen: "Ohne Iniesta, Neymar, Pique und andere seiner Mitspieler wäre Leo gar nicht so gut."

Das war zu viel des Guten! Kurze Zeit später war Gratacos seinen Job los. Barça-Sportdirektor Albert Soler höchstpersönlich soll den Klubangestellten kurzerhand für seine Majestätsbeleidigung gefeuert haben. Da half auch nicht, dass der Mitarbeiter der Katalanen direkt nachschob: "Messi ist natürlich der beste Spieler."

Die Blitz-Entlassung Gratacos' verdeutlicht wieder einmal, wie nervös die Klubbosse des FC Barcelona bei der Personalie Lionel Messi sind. Der argentinische Superstar besitzt beim spanischen Meister nur noch eineinhalb Jahre Vertrag, eine Verlängerung des Kontraktes hat es bisher trotz XXL-Angebote noch nicht gegeben. Im vergangenen Jahr soll La Pulga nach katalanischen Informationen sogar ein Vertragsangebot Barcelonas ausgeschlagen haben.

Seiner Ausnahmestellung wurde Messi in den letzten Wochen erneut eindrucksvoll gerecht. In bisher 14 Ligaauftritten diese Saison traf der 29-Jährige 13 Mal, zuletzt war er auch in den Pokalwettbewerben mehrfach der Matchwinner für sein Team.