Deklassiert: Toffees vermöbeln ManCity!

Manchester City ging gegen den FC Everton unter

Manchester City hat sich mit einer krachenden Niederlage wohl endgültig aus dem Titelkampf in der englischen Premier League verabschiedet.

FT | Everton 4-0 City



Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola kassierte am Sonntag beim FC Everton mit 0:4 (0:1) seine höchste Saisonpleite und liegt als Tabellenfünfter nach dem 21. Spieltag bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea (52).

Romelu Lukaku (34.), Kevin Mirallas (47.), Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (90.+4) erzielten die Tore gegen die Citizens, bei denen sich Guardiola auf heftigen Gegenwind einstellen muss. Bei Manchester kam Nationalspieler Leroy Sané nicht zum Einsatz, sein DFB-Kollege İlkay Gündoğan fehlte weiter wegen seiner Kreuzbandverletzung.

"Das war eine außerordentliche Mannschaftsleistung", lobte Manager Ronald Koeman nach der Partie gut gelaunt: "Wir haben sie in der zweiten Hälfte bestraft. Es war ein perfekter Nachmittag." Lobende Worte fand der Niederländer auch für Youngster Tom Davies, der sein erstes Tor in der Premier League erzielte: "Seit er zum Team dazu gestoßen ist, hat er auf hohem Niveau gespielt. Er war beherrscht und aggressiv zugleich."

Chelsea hatte am Samstag bei Meister Leicester City mit 3:0 (1:0) gewonnen und damit den 14. Sieg in den letzten 15 Ligaspielen eingefahren. Der FC Arsenal mit dem wiedergenesenen Weltmeister Mesut Özil hatte am Samstag 4:0 (1:0) bei Swansea City gewonnen und als Tabellendritter (44) den Kontakt zur Spitze gehalten.

Am Abend steigt das Topspiel zwischen Rekordmeister Manchester United und seinem verhassten Vorgänger FC Liverpool mit Jürgen Klopp auf der Bank.