Sensation! Celta Vigo stürmt das Bernabéu

Auch die Dribblings von CR7 brachten Real keinen Erfolg

Faustdicke Überraschung im spanischen Pokal: Real Madrid hat im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey wettbewerbsübergreifend die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Das Team von Zinédine Zidane unterlag Ligakonkurrent Celta Vigo vor heimischem Publikum 1:2 (0:0). Erst am Sonntag war Madrids Rekordserie von 40 Pflichtspielen ohne Niederlage beim FC Sevilla (1:2) gerissen.

Iago Aspas (64.) brachte die Gäste nach einer Flanke in Führung. Marcelo (69.) gelang wenig später mit einem abgefälschten Volleyschuss der Ausgleich für den amtierenden Champions-League-Sieger, bevor Jonny (70.) mit einem Schuss in die rechte Ecke den Siegtreffer erzielte.

Ein Aufbäumen der Königlichen war in der Schlussphase zwar zu erkennen, doch die Defensivabteilung der Gäste hielt dem Druck stand. Toni Kroos kam für Real 90 Minuten zum Einsatz, blieb aber unauffällig. Das Rückspiel findet am 25. Januar in Vigo statt.