Trapp verletzt, Schelte für Draxler

PSG-Torwart Kevin Trapp fällt verletzt aus

Zwangspause für Kevin Trapp: Der deutsche Keeper fehlt Paris Saint-Germain wegen seiner Oberschenkelverletzung für mindestens zehn Tage.

"Die Verletzung von Kevin Trapp wird zehn Tage oder sogar länger dauern", sagte PSG-Trainer Unai Emery. Der 26 Jahre alte Trapp, der im November 2015 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, war am Sonntag beim 1:1 im Spitzenspiel gegen AS Monaco verletzt ausgewechselt worden.

Der Keeper war 2015 von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselt. Seinen Stammplatz im Tor des französischen Meisters hatte er im Herbst vergangenen Jahres an Alphonse Areola verloren, erst im Januar hatte Emery ihm wieder den Vorzug gegeben. Trapp wird nun am Mittwoch im Pokal bei Stade Rennes, im Ligaspiel bei Dijon am Samstag und voraussichtlich auch drei Tage später gegen OSC Lille fehlen.

Presse kritisiert Draxler

Julian Draxler, der im feinen schwarzen Zwirn am Montag offiziell als Neuzugang vorgestellt wurde, hatte gegen Monaco den Elfmeter zum Führungstor für PSG herausgeholt. In der "L'Equipe" erhielt er allerdings nur fünf von zehn möglichen Bewertungspunkten.

Das Urteil über den 45-Millionen-Einkauf: "Draxler wurde nicht gekauft, um gegen Rennes oder Nantes zu gewinnen, und der Elfmeter gegen Monaco war vor allem Ungeschicklichkeit des Gegenspielers. Im Spiel war er nicht vorhanden. Gegen den Spitzenreiter stand er lange Zeit neben sich. Er hat eine Chance vertan. Jetzt muss er gegen Barcelona beweisen, weshalb er den Eigentümern so viel Geld wert war."