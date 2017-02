Sané überragt bei City-Sieg - United patzt

Nicht zu stoppen: Sané (l.), de Bruyne und Co. überrollen West Ham

Was für eine Vorstellung von Manchester City: Die Skyblues setzten sich auch dank eines überragenden Leroy Sané mit 4:0 (3:0) bei West Ham United durch und beendeten so ihren Abwärtstrend in der Premier League.

Die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola lag schon zur Pause nach brillant herausgespielten Treffern des Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne (17. Minute), David Silva (21.) und Winterneuzugang Gabriel Jesus (39.) komfortabel in Führung. Zum zweiten Tor lieferte Sané nach einem tollen Solo den Assist. Im zweiten Abschnitt traf Routinier Yaya Touré per Foulelfmeter zum Endstand (67.).

Nach dem Auswärtssieg verbleiben die Citizens auf Rang fünf der Tabelle. Bei West Ham gab Neuzugang Robert Snodgrass in der zweiten Halbzeit sein Debüt. Der Schotte wurde von Hull City verpflichtet, nachdem Dimitri Payet die Londoner nach einer denkwürdigen Posse Richtung Marseille verlassen hatte.

Red Devils ohne Fortune

Unterdessen hat Manchester United einen enttäuschenden Abend verlebt. Gegen Kellerkind Hull City kamen die Red Devils, die ohne Bastian Schweinsteiger angetreten waren, trotz drückender Überlegenheit im heimischen Old Trafford nicht über ein 0:0 hinaus.

José Mourinho hatte seine Aufstellung vier Tage nach dem FA-Cup-Sieg gegen Wigan Athletic deutlich verändert. Schweinsteiger, der beim 4:0 am Sonntag erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden hatte, war gegen den Underdog aus Hull nicht im Kader. Für die Hausherren, die in der Liga seit 14 Spielen ungeschlagen sind, war es das dritte Remis in Folge. Im Premier-League-Tableau rangiert ManUnited weiterhin auf Platz sechs, vier Punkte hinter Lokalrivale Manchester City.

Im dritten Spiel des Mittwochs trennten sich Stoke City und der FC Everton 1:1 (1:1). Peter Crouch mit seinem 100. Liga-Treffer (7.) und ein Eigentor von Ryan Shawcross (39.) besiegelten das Remis.