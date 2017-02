Nazi-Vorwürfe: Fans verhindern Transfer

Der Wechsel von Roman Zozulya zu Rayo Vallecano ist gescheitert

Der vermeintliche Nazi ist zurück in Sevilla. Keine zwei Tage hielt es der ukrainische Nationalspieler Roman Zozulya bei seinem neuen Verein Rayo Vallecano in Madrid aus, dann ergriff er die Flucht.

"Ich möchte nirgendwo spielen, wo ich nicht willkommen bin", sagte der 27-Jährige nach der Farce um seinen von Fans verhinderten Wechsel. Die Sporttageszeitung "AS" schrieb am Freitag von einem "teuflischen Schlamassel".

Zozulyas Problem sind ein paar Fotos, die den traditionell linksgerichteten Ultras beim spanischen Erstliga-Absteiger Rayo sauer aufstießen. Mal posiert der Torjäger in Militärkleidung, manchmal hält er ein Maschinengewehr in der Hand. Ein Foto zeigt ihn mit einem Schal, auf dem Stepan Bandera abgebildet ist, der in der Ukraine je nach Sichtweise als Nazi-Kollaborateur oder als Nationalheld angesehen wird.

Vor allem aber: Bei seiner Ankunft in Sevilla im Sommer 2016 trug Zozulya ein Shirt mit einem Logo, das dem des "Prawy Sektor" ähnlich ist, einer ultrarechten politischen Partei aus der Ukraine, die Kämpfer in den Bürgerkrieg in der Ost-Ukraine entsendet.

Rayo-Fans protestieren gegen Zozulya

Für Rayos Fans war das zu viel. "Bei Rayo ist kein Platz für Nazis! Raus hier!", war am Mittwoch auf einem Banner zu lesen, das am Trainingsgelände des Klubs aus Vallecas hing. Der Madrider Stadtteil war schon zu Zeiten von Diktator Franco als Hort der Widerstands bekannt. Wenige Stunden später gab Rayo bekannt, vorerst auf Zozulyas Dienste zu verzichten.

Los bukaneros del Rayo se cargan el último fichaje que vuelve al club de origen https://t.co/sRKRQ2yQFC pic.twitter.com/LE9Wvtpfsb — Rayo Vallecano (@RAY_elGOL) 1. Februar 2017

Zozulya nennt das alles ein großes Missverständnis. Der bekennende Patriot erklärte in einem offenen Brief an die Rayo-Fans zwar seine Unterstützung der ukrainischen Armee, bestritt jedoch "jegliche Verbindung zu oder die Unterstützung einer paramilitärischen oder einer Neo-Nazi-Gruppe". Das Foto mit dem viel diskutierten Logo habe ein Journalist in Umlauf gebracht, "der sehr wenig über mein Land und meinen eigenen politischen Hintergrund weiß" und sich dafür entschuldigt habe.

Sevilla-Mitspieler stehen hinter Zozulya

Unterstützung erhielt Zozulya von seinen Mitspielern in Sevilla. Kapitän Joaquín Sánchez verlas im Beisein der gesamten Mannschaft einen Brief, in dem er eine "falsche Geschichte" als Auslöser für den Wirbel ausmachte. "Wir alle, inklusive der Medien, sollten darüber nachdenken, wie leicht es ist, einen solchen Schaden anzurichten. Wir sind Zozulya", sagte er. Gleichzeitig erklärten die Betis-Profis, auf eine Spielberechtigung des Ukrainers für Sevilla zu hoffen.

Comunicado de los jugadores del Real Betis Balompié



➡️ https://t.co/72j6QW8mIj pic.twitter.com/VJsyCnCgiq — Real Betis Balompié (@RealBetis) 2. Februar 2017

Denn geht es nach den Statuten, darf Zozulya bis Sommer nicht mehr für Betis spielen, da er diese Saison bereits bei drei Klubs (Dnipro Dnipropetrowsk, Betis, Rayo) registriert war. Der Ukrainer kann für Rayo auflaufen - oder gar nicht. Sollte er sich tatsächlich für einen zweiten Versuch im Süden Madrids entscheiden, ist ihm, seiner Frau und seinen zwei Kindern bereits Personenschutz angeboten worden.

Betis hofft dagegen auf eine Ausnahmeregelung. "Wir werden sehen, was unsere Anwälte erreichen können", sagte Sevillas Sportdirektor Miguel Torrecilla und schlug sich auf die Seite seines Spielers: "Er ist zutiefst traurig über die aktuelle Situation - denn damit hätte er nie gerechnet."