Monaco übernimmt Cercle Brugge

Für Frankreichs ehemaligen U21-Teamtorhüter Paul Nardi zahlt sich die Koop bald aus

Champions-League-Halbfinalist AS Monaco hat die Mehrheitsanteile am belgischen Traditionsklub Cercle Brugge übernommen. Am Samstag besiegelten die Vereine in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Übernahme durch die Monegassen.

Das 1899 gegründete Cercle holte sich 1911, 1927 und 1930 belgische Landesmeistertitel. 2015 erfolgte der Abstieg in die Eerste klasse B (zweithöchste Liga). Aktuell stehen bereits fünf Franzosen im Kader der Belgier.

Keeper Paul Nardi wechselt kommende Saison von Cercle zu Monaco. Der 21-Jährige spielte schon für Frankreichs U21-Auswahl.

Monaco-Vizepräsident Wadim Wasiljew erklärte, den schnellstmöglichen Aufstieg anzupeilen. Auch sollen Talente von ASM bei Cercle Spielpraxis sammeln. Über finanzielle Details wurde nichts bekannt.

Mehr dazu:

>> Profil Cercle Brugge

apa/red