Hollywoodreifer Aufstiegskrimi in Ligue 2

Amiens ist nun erstklassig

Racing Straßburg und Amiens SC haben den Aufstieg in die erste französische Fußball-Liga geschafft. Straßburg siegte am Freitag beim Saisonfinale der Ligue 2 gegen FC Bourg-Peronnas 2:1 und tat mit 67 Punkten ebenso den Schritt ins Oberhaus wie Amiens, das 2:1 bei Stade Reims gewann.

Während Straßburg 1979 bereits Meister war, spielen die Nordfranzosen erstmals in ihrer 116-jährigen Club-Geschichte in der Ersten Liga. Der Aufstieg hätte dramatischer nicht sein können. Emmanuel Bourgaud traf in der 96. Minute zum erlösenden 2:1. Da bei der Konkurrenz, die ihre Hausaufgaben erfüllte, die Spiele schon abgepfiffen waren, lag Amiens bis dahin auf dem sechsten Rang. Nach dem Tor brachen alle Dämme.

ESTAC Troyes muss als Drittplatzierter in die Relegation.

Mehr dazu:

apa/red