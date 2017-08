Bericht: Paris stellt 180-Mio.-Mbappé bald vor

Kylian Mbappé könnte nächste Woche schon das Trikot von PSG tragen

Bleibt er bei der AS Monaco oder kehrt er dem Meister den Rücken? Kylian Mbappé wird seit Wochen mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht. Offenbar hat Paris Saint-Germain nun einen Durchbruch erzielt und will den 18-Jährigen nächste Woche offiziell als Neuzugang vorstellen.

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" haben sich die beiden Vereine bereits auf einen Transfer verständigt. Mbappé könnte gar seinen neuen Vertrag in der französischen Hauptstadt unterschrieben haben, so der Bericht weiter. Die Verkündung des Wechsel sei nur noch "eine Frage von Stunden".

Die Höhe der Ablösesumme könnte sich auf rund 180 Millionen Euro belaufen. Dabei könnte die Summe noch auf über 200 Millionen Euro durch weitere vertraglich festgelegte Bonuszahlungen ansteigen.

Real geht im Poker leer aus - Mega-Gehalt für Mbappé

Mbappé soll der Wechsel mit einem Jahresgehalt von satten 18 Millionen Euro versüßt werden. Als Vertragslaufzeit werden fünf Jahre spekuliert. Durch diese schwindelerregenden Summen wäre der erst 18 Jahre alte Angreifer der zweitteuerste Transfer aller Zeiten. Nur der Brasilianer Neymar, der erst kürzlich für die Rekord-Summe von 222 Millionen Euro ebenfalls zu PSG wechselte, war teurer.

Paris Saint-Germain würde sich im Falle eines Durchbruchs bei Mbappé gegenüber Real Madrid durchsetzen. Die Königlichen wurden seit Wochen als erste Adresse des Shootingstars der vergangenen Saison gehandelt.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen eines Wechsel auch dadurch, da Monaco-Trainer Leonardo Jardim den Angreifer in den ersten Spielen der neuen Saison nicht in den Kader berufen hatte. Jardim betonte lediglich, dass Mbappé zurzeit "nicht bei 100 Prozent" sei.