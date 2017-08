Paris bejubelt unglaubliche Neymar-Gala

Neymar hat bei seinem ersten Auftritt im Prinzenpark ein echtes Statement abgegeben

Superstar Neymar hat im ersten Heimspiel für seinen neuen Arbeitgeber aus Paris angedeutet, warum der Scheichklub für den Brasilianer 222 Millionen Euro Ablöse gezahlt hat. Der 25-Jährige führte sein Team mit zwei Toren und drei Torvorbereitungen fast im Alleingang zum 6:2-Sieg gegen den FC Toulouse.

Bereits nach zwölf Minuten tauchte Neymar erstmals vor dem gegnerischen Tor auf. Seinen platzierten Schuss konnte FC-Keeper Alban Lafont allerdings parieren. Nach 18 Minuten verpasste der krasse Außenseiter der Millionen-Truppe aus der französischen Hauptstadt dann die kalte Dusche. Max Gradel wuchtete einen Volley zur 1:0-Führung für Toulouse in die Maschen.

Eine knappe Viertelstunde später war es Neymar, der die erste echte Duftmarke der Pariser setzte. Der 25-Jährige leitete einen gefährlichen Angriff selbst ein und staubte letztlich zum 1:1 ab (31.). Nur 240 Sekunden nach dem Ausgleich zimmerte Rabiot den Ball nach einem Zusammenspiel mit Neymar aus rund 20 Metern unhaltbar in den Kasten. Mit der verdienten 2:1-Führung gingen die Gastgeber, bei denen Julian Draxler 90 Minuten lang auf der Bank saß, in die Pause.

One-Man-Show

Toulouse kam trotz des Rückstands selbstbewusst aus der Kabine, verbuchte einige Chancen und rechnete sich spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Marco Verratti (69.) etwas aus, doch der überragende Neymar riss das Spiel in der Schlussphase trotz der Pariser Unterzahl an sich.

Zunächst holte der Brasilianer in der 75. Minute einen Strafstoß heraus, den Edinson Cavani eiskalt zum 3:1 verwandelte. Von dem erneuten Anschluss der Gäste (78.) ließ sich PSG in der Schlussviertelstunde nicht mehr aus der Ruhe bringen. Vier Minuten nach dem 3:2 traf Javier Pastore sehenswert per Schlenzer zum 4:2 (82.), nach einer Ecke von Neymar wuchtete Layvin Kurzawa einen Seitfallzieher spektakulär zum 5:2 ins Netz.

Quasi mit dem Schlusspfiff setzte Neymar den denkwürdigen Schlusspunkt unter sein erstes Heimspiel für Paris Saint-Germain. Der teuerste Spieler der Welt ließ im gegnerischen Strafraum sage und schreibe sechs Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und vollendete aus der Drehung zum 6:2-Endstand.