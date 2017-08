1:6-Debakel für Salzburg-Gegner Marseille

Salzburgs Europacup-Gegner Olympique Marseille hat am Sonntag in der französischen Ligue 1 ein Debakel hinnehmen müssen. Auswärts gegen AS Monaco setzte es eine 1:6-Pleite, wobei der Top-Star des Titelverteidigers gar nicht im Einsatz war. Der angeblich vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehende Kylian Mbappé saß nur auf der Bank.

Kamil Glik (2.), Radamel Falcao mit einem Doppelpack (20./Elfmeter, 34.), Adama Diakhaby (45.), Djibril Sidibé (68.), und Fabinho (79./Elfmeter) machten das Schützenfest der Monegassen perfekt. Den Gästen gelang durch Rémy Cabella nur das bedeutungslose Ehrentor (74.).

PSG und Monaco führen die Tabelle mit je zwölf Punkten aus vier Spielen an, Marseille liegt mit sieben Zählern auf Rang sechs. Die Salzburger treffen in der Gruppenphase am 28. September daheim und am 7. Dezember auswärts auf OM.

apa/red