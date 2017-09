Medien: Nicht nur Can im Visier von Juve

Emre Can (l.) und Leon Goretzka sollen bei Juventus Turin auf dem Zettel stehen

Juventus Turin ist in der abgelaufenen Transferperiode großes Interesse an Emre Can vom FC Liverpool nachgesagt worden. Da es mit einem Wechsel aber nichts wurde, könnte die Alte Dame im Winter den nächsten Versuch wagen.

Das zumindest berichtete die italienische Zeitung "Tuttosport". Demnach will der Topklub aus der Serie A im Winter erneut Kontakt mit den Reds aufnehmen, bei denen Emre Can nur noch bis zum Saisonende 2018 Vertrag hat. Bis zu 25 Millionen Euro soll Juve für den 23-Jährigen geboten haben. Zu wenig für Teammanager Jürgen Klopp, der weiter auf seinen Mittelfeldspieler baut. In dieser Saison stand er bisher viermal in der Startelf.

Sollte es auch im Winter nichts mit einem Transfer Emre Cans werden, könnte ein Nationalmannschaftskollege des Deutsch-Türken ins Visier der Turiner geraten. So will "Tuttosport" erfahren haben, dass auch Leon Goretzka vom FC Schalke 04 beim italienischen Serienmeister gehandelt wird.

Auch Goretzka noch ohne Vertragsverlängerung

Beim Gelsenkirchener Mittelfeldmann sind die Vorzeichen ähnlich wie bei Can. Auch Goretzka hat Angebote zur vorzeitigen Vertragsverlängerung in seinem Klub bisher ausgeschlagen. Auch sein Arbeitspapier endet im kommenden Sommer, sodass die Königsblauen im Winter zum Handeln gezwungen sind, soll für den Confed-Cup-Sieger noch eine Ablöse erzielt werden.

Der FC Schalke baut derzeit noch fest auf seinen Nationalspieler, der zum unumstrittenen Stammspieler gereift ist. Vor allem durch seine stabilen Leistungen in 2016/2017 hat sich Goretzka bei vielen europäischen Topvereinen in den Fokus gespielt.