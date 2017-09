Mbappé: "Ihr könnt mich hassen, aber ich liebe euch"

Kylian Mbappé ist den Fans der AS Monaco weiterhin sehr dankbar

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode waren die Fronten endlich geklärt: Frankreichs Ausnahmetalent Kylian Mbappé kehrte der AS Monaco den Rücken und heuerte bei Paris Saint-Germain an. Ein Schritt, der vielen Fans der Monegassen bitter aufstieß. In einem emotionalen Brief bezog der 18-Jährige nun Stellung.

"Ich möchte mich einfach nur für die ganze Liebe bedanken, die ihr mir während unserer gemeinsamen Zeit gegeben habt", eröffnet Mbappé sein Statement. Er verstehe zudem, dass kursierende Fehlinformationen im Zusammenhang mit der "Seifenoper" Mbappé für Verstimmungen gesorgt hätten und sei sich im klaren darüber, dass einige Anhänger der AS seine Wahl nicht verstehen würden.

"Zorn ist in euch geboren, den ich nachvollziehen kann", gibt sich der Youngster verständnisvoll. Er habe sich jedoch nicht verändert und poche immer noch auf Werte wie Demut, Einfachheit und Respekt.

À MES AMIS MONÉGASQUES 🇮🇩👍🏽 pic.twitter.com/c33n6Q9adh — Kylian Mbappé (@KMbappe) 4. September 2017

Dem existenten Unmut entgegnet Mbappé abschließend nochmals mit starken Worten: "Eines ist sicher: Ihr könnt zornig sein, ihr könnt mich hassen, ihr könnt pfeifen, aber ihr könnt nicht verhindern, dass ich euch liebe.

Im Vorfeld seines Wechsels soll sich Mbappé unter anderem mit Monaco-Verteidiger Andrea Raggi angelegt haben. Anschließend wurde der Stürmer von Training ausgeschlossen. Auch die kolportierten Gehaltsforderungen des Top-Talents stießen bei den Ultras auf Unverständnis.