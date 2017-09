Trapp über Neymar: "Niemand soll sich beschweren"

Kevin Trapp verteidigt den Neymar-Transfer

DFB-Keeper Kevin Trapp geht fest davon aus, dass sich der Trubel um den Transfer seines neuen Teamkollegen Neymar bald wieder legen wird.

"Es gab einen Verein, der bereit war, die Ablöse zu zahlen. Wenn das so ist, soll sich niemand beschweren", sagte der Schlussmann von Paris Saint-Germain der "Frankfurter Rundschau".

Alle, die an dem 222-Millionen-Euro-Deal beteiligt waren, hätten gewusst, was sie machen. Zudem ist Trapp von den Qualitäten des 25-jährigen Neymar überzeugt, er sieht ihn auf einem Niveau mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Man hat immer das Gefühl, er wäre gedanklich zwei Schritte weiter, als sein Gegner", schwärmte Trapp.

Auch über seine eigenen Ziele für die Saison sprach der 27-Jährige. Zurzeit nur zweite Wahl in der französischen Hauptstadt, will Trapp so schnell wie möglich den Nummer-1-Status zurückerobern. "Ich bin überzeugt, dass es wieder so laufen wird, wie in der letzten Spielzeit und ich mich durchsetzen werde", so der frühere Frankfurter.