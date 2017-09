Trapp zittert: Donnarumma bald zu PSG?

Gianluigi Donnarumma soll bei PSG auf dem Zettel stehen

Der französische Spitzenverein Paris Saint-Germain plant offenbar bereits seine nächsten Megatransfers. Das jüngste Gerücht dürfte vor allem den deutschen Nationalspieler Kevin Trapp interessieren.

Laut der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" soll PSG an einer Verpflichtung des Torwart-Juwels Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand interessiert sein. Zwar hat der Jung-Nationalspieler Italiens erst jüngst seinen Kontrakt bei Milan bis 2021 verlängert. Dennoch ermöglicht ihm eine festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro, bei einem entsprechenden Angebot den Verein zu verlassen.

Die Höhe der Ausstiegsklausel dürfte die Pariser nicht wirklich irritieren, haben sie doch mit den Sommer-Transfers von Neymar für 222 Millionen Euro und Kylian Mbappé für kolportierte 180 Millionen (zusammengesetzt aus Leihgebühr und anschließender Ablösesumme) für die beiden Weltrekordtransfers auf dem Spielermarkt gesorgt.

Trapp noch ohne Pflichtspieleinsatz

Mit besonderer Aufmerksamkeit dürfte DFB-Auswahlspieler Kevin Trapp die Geschehnisse um den italienischen Schlussmann verfolgen. Der deutsche Torhüter hat seinen Stammplatz beim Champions-League-Teilnehmer in der bisherigen Saison ohnehin schon an das Eigengewächs Alphonse Aréola verloren und in dieser Spielzeit noch kein Pflichtspiel bestritten. Ein möglicher Wechsel des Perspektivspielers Gianluigi Donnarumma im Winter oder im Sommer 2018 dürfte die Chancen auf Einsatzzeiten bei den Hauptstädtern weiter minimieren.

Dabei ist Spielpraxis für den 27-jährigen Trapp im Hinblick auf die bevorstehenden Weltmeisterschaft in Russland von besonders großer Bedeutung. Im Rennen um den Platz des dritten Torwarts für die WM hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen muss sich Trapp unter anderem gegen Bernd Leno durchsetzen, der im Klub unumstrittener Stammspieler ist.