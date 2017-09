Draxler und Trapp auf PSG-Abschussliste?

Muss sich Julian Draxler schon im Winter einen neuen Klub suchen?

Raue Zeiten für Julian Draxler und Kevin Trapp: Das deutsche Duo in Diensten von Paris Saint-Germain steht nach Informationen spanischer Medien beim Scheich-Klub vor dem Aus. Grund ist wieder einmal das Geld - und die UEFA.

Wie die "Mundo Deportivo" erfahren haben will, sind die beiden deutschen Nationalspieler zwei von insgesamt fünf Spielern, die Paris Saint-Germain im kommenden Winter-Transferfenster gerne loswerden möchte. Neben Draxler und Trapp stehen angeblich auch Ángel Di María, Lucas und Javier Pastore auf der Abschussliste.

Hintergrund sollen die drohenden Ermittlungen der UEFA bezüglich der Financial-Fairplay-Regeln sein. Da die Pariser nicht zuletzt durch den Rekordtransfer Neymars (222 Millionen Euro) und des im kommenden Sommer 2018 anstehenden Kaufs von Kylian Mbappé (180 Mio. Euro) tiefrote Zahlen in den Bilanzen vorweisen, sollen durch den Verkauf anderer Superstars Millionen in die Kasse gespült werden. Nur so hätten die Pariser die Chance, Sanktionen durch den europäischen Fußballverband aus dem Weg zu gehen, heißt es.

Ob PSG im Winter überhaupt Abnehmer für das Quintett findet, steht auf einem anderen Blatt. Sollten die Spieler von Trainer Unai Emery im Laufe der Champions-League-Gruppenphase eingesetzt werden, dürften sie für ihren neuen Klub in der aktuellen Saison nicht mehr in der Königsklasse auflaufen. Auf Julian Draxler trifft genau das zu. Und nicht nur das schränkt den Kreis potenzieller Abnehmer ein.

Sollten die Pariser die Spieler tatsächlich loswerden wollen, dürften sie für jeden einzelnen eine stattliche Ablösesumme fordern. Ob sich andere Vereine auf einen derartigen Deal einlassen würden, ist mehr als fraglich.