Barça-Schock! Dembélé fällt Monatelang aus

Ousmane Dembélé wird dem FC Barcelona wochenlang fehlen

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Die Katalanen müssen mehrere Monate ohne ihren neuen Millionen-Star Ousmane Dembélé auskommen. Der Franzose zog sich am Wochenende eine schwere Oberschenkelverletzung zu.

Der 20-Jährige war im Ligaspiel der Blaugrana in Getafe am Samstag bereits in der 27. Minute verletzt ausgewechselt worden. Der Nationalspieler hat nach Angaben des Klubs einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. "Das ist bedauerlich, weil er gut gespielt hat", sagte Trainer Ernesto Valverde.

Sein Comeback wird der Rekordeinkauf des spanischen Spitzenklubs aller Voraussicht erst im Jahr 2018 geben. In den restlichen Spielen der Champions-League-Gruppenphase wird Dembélé demnach nicht zum Einsatz kommen.

Dembélé war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt.

Am vergangenen Samstag hatte der 20-Jährige gegen Espanyol Barcelona (5:0) bereits seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an.