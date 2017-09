Ausstiegsklausel: Carvajal teurer als Neymar

Dani Carvajal hat seinen Vertrag bei Real vorzeitig verlängert

Der Rekordtransfer von Neymar war den Königlichen aus Madrid offenbar ein mahnendes Beispiel: Um einen Abgang von Außenverteidiger Dani Carvajal zu verhindern, hat Real in dem frisch verlängerten Vertrag eine gigantische Ausstiegsklausel verankert.

Will ein Verein den 25-Jährigen vor Ablauf seines bis 2022 laufenden Kontrakts verpflichten, werden angeblich 350 Millionen Euro fällig. Eine Summe, die den bisherigen Weltrekordtransfer von Neymar zu Paris Saint-Germain (222 Mio.) deutlich in den Schatten stellen würde.

"An die Klausel erinnere ich mich nicht genau, aber sie ist so hoch, damit mich kein anderer Verein kaufen kann. Und ich will hier auch gar nicht weg. Der Verein ist ein großer Teil meines Lebens. Ich bin Real Madrid sehr dankbar", erklärte Carvajal im Rahmen seiner Vertragsverlängerung. "Der Verein ist meine Familie und ich will hier alles gewinnen", sagte der Außenverteidiger.

Neben Carvajal soll auch im Vertrag von Mittelfeldspieler Isco eine Ausstiegsklausel verankert sein, die alle bisher bekannten Dimensionen sprengt. Laut "AS" werden bei einem Transfer des Superstars sogar 700 Millionen Euro fällig.