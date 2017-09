1. FFC Frankfurt setzt Coach vor die Tür

Matt Ross muss seinen Stuhl räumen

Der 1. FFC Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Matt Ross getrennt. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Bis zur Neubesetzung des Postens wird Co-Trainer Kai Rennich das Mannschaftstraining leiten.

Am vergangenen Wochenende hatte Frankfurt gegen den DFB-Pokalfinalisten SC Sand (1:2) seine erste Saisonniederlage kassiert und liegt nach drei Spieltagen in der Bundesliga auf Rang fünf.

"Ausschlaggebend für diesen Schritt zum aktuellen Zeitpunkt waren nicht allein die jüngsten Eindrücke aus der Niederlage gegen den SC Sand, sondern die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich.

Der Vertrag von Ross lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2018. Der 39 Jahre alte Australier hatte den siebenmaligen deutschen Meister seit Dezember 2015 betreut.