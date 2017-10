Juve-Boss bestätigt Can-Offerte

Emre Cans Vertrag läuft im Sommer 2018 aus

Juventus war im Sommer stark an der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Emre Can von Liverpool interessiert - erloschen ist dieses noch nicht. Ein Transfer wird aber wohl auch im Winter nicht funktionieren, meint Juve-Boss Beppe Marotta.

"Wir glauben an dieses Team und diese Spieler", sagte Marotta dem italienischen TV-Sender "Premium Sport". "Was Emre Can angeht, denke ich nicht, dass Liverpool ihn verkaufen wird."

Für diese Annahme hat der Vorstandsvorsitzende von Juventus triftige Gründe. "Wir haben im Sommer ein Angebot abgegeben, aber die Reds haben ihn nicht verkauft. Deswegen denke ich nicht, dass sie ihre Meinung in der Mitte der Saison ändern werden."

Immer wieder waren im Sommer Gerüchte hochgekocht, Juve wolle Can verpflichten. Der deutsche Nationalspieler ist seit 2014 für die Reds aktiv, sein Vertrag läuft im Sommer 2018 aus. Dann wäre Can ablösefrei zu haben. Angeblich soll der 23-Jährige auf einer Ausstiegsklausel bestehen, der Liverpool bisher aber nicht zugestimmt hat.

Juve schließt Winter-Einkauf aus

Juventus wird sich die Verhandlungen wohl sehr genau ansehen. Fest steht für Marotta: Im Winter passiert im Kader nichts. "Wir denken nicht daran einen großen Einkauf zu machen", erklärte der 60-Jährige. "Unsere Mannschaft ist absolut konkurrenzfähig und wir haben einige interessante Mittelfeldspieler wie Rodrigo Bentancur, der seine Qualitäten bereits gezeigt hat."

Serienmeister Juventus liegt in der Serie A aktuell auf dem zweiten Platz zwei Zähler hinter Tabellenführer Napoli. Der angesprochene 20-jährige Bentancur sammelte bisher fünf Liga-Einsätze.