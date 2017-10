Dembélé-Reha: Rückkehr früher als geplant

Ousmane Dembélé (l.) freut sich auf seine Rückkehr beim FC Barcelona

Mitte September musste Ousmane Dembélé beim FC Barcelona eine Schock-Nachricht verdauen: Der Franzose zog sich im Spiel gegen Getafe einen Sehnenriss im Oberschenkel und eine Verletzung im Kniebeuger zu. Ausfallzeit: Bis zu vier Monate. Nun scheint der Ex-Dortmunder jedoch schon wieder auf gutem Weg zu sein, künftig wieder auf dem Platz stehen zu können.

Knappe drei Wochen nach der Operation geht Dembélé bereits wieder täglich auf das Trainingsgelände der Katalanen. Dort spricht er sich mit seinen Kollegen ab und versucht, nicht die Bindung zur Mannschaft zu verlieren. Das berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo".

Zurzeit absolviert der 20-Jährige die Physiotherapie beim spanischen Tabellenführer. Dabei soll auch der Fokus darauf liegen, dass der pfeilschnelle Angreifer künftig mehr Muskelmasse aufbaut. Dank der Extra-Schichten im Kraftraum sollen zukünftige Verletzungen vermieden werden.

Verlaufen die nächsten Wochen weiter positiv, könnte Dembélé dem Bericht zufolge schon in den nächsten zwei Monaten zurück ins Mannschaftstraining einsteigen - ein paar Wochen früher, als noch nach der Operation angenommen. In einem Monat könnte er bereits das Lauftraining beginnen. Das Comeback könnte der Franzose nach der Winterpause am 18. Spieltag gegen Celta Vigo feiern.