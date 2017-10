Icardi-Dreierpack entscheidet Mailänder Derby

War drei Mal erfolgreich: Mauro Icardi

Inter Mailand ist aus einem heißumkämpften Stadtderby als Sieger hervorgegangen. Die Schützlinge von Luciano Spalletti besiegten AC Mailand mit 3:2 und schoben sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vor.

In einer intensiv geführten Partie waren es die Nerazzurri, die die erste Halbzeit bestimmten und folgerichtig in der 28. Minute in Führung gingen. Mauro Icardi stand nach einer Hereingabe von Candreva, die von der rechten Seite in die Mitte flog, goldrichtig und brachte die Kugel aus rund zehn Meter zentral vor dem Tor im langen Eck unter.

Bis auf eine Chance von Fabio Borini und ein paar wenige Standards hatten die Rossoneri im ersten Durchgang nichts entgegenzusetzen. Das sollte sich nach dem Wiederanpfiff ändern.

Milan startet stark in Durchgang zwei

Die Mannen von Vincenzo Montella kamen mit jeder Menge Elan aus der Kabine und belohnten sich bereits zehn Minuten später mit dem 1:1. Suso erzielte den Ausgleichstreffer, schlenzte das Leder gefühlvoll ins lange Eck (56.). Keeper Samir Handanovič blieb dabei ohne Abwehrchance.

Doch Inter hatte schon kurz darauf eine Antwort parat. Wieder stand Icardi richtig, der den Ball im Mittelfeld aufgenommen, nach außen gelegt und im Strafraum wieder in Empfang genommen hatte. Mit einem Scherenschlag brachte der Stürmer den Ball schließlich im Kasten unter (63.).

AC profitiert von einem Eigentor

Es zeichnete sich eine heiße Schlussphase ab. Und die Fans wurden nicht enttäuscht. In der 81. Minute stand Giacomo Bonaventura goldrichtig und drückte den Ball in Richtung Tor. Handanovič, der bis dahin so stark gehalten hatte, bekam das Leder nicht unter Kontrolle und bugsierte den Ball ins eigene Netz. Der Ausgleich durch ein Eigentor!

Doch Icardi hatte noch einen dritten Treffer geplant. Nach einem Foul des Ex-Wolfsburgers Ricardo Rodríguez an D'Ambrosio führte der Angreifer den fälligen Elfmeter aus und verwandelte kurz vor dem Abpfiff sicher zum vielumjubelten 3:2 für Inter. Es sollte der Schlusstrich sein unter eine unterhaltsame Partie.

Milan steht nun mit zwölf Punkten aus acht Spielen auf dem zehnten Tabellenrang. Zu wenig für die Rossoneri, die sich vor der Saisonbeginn für fast 200 Millionen Euro verstärkt haben. Der Stuhl von Coach Montella wackelt mächtig.