KFC Uerdingen sucht neuen "Grotifanten"

Der Grotifant ist das Maskottchen des KFC

Regionalligist KFC Uerdingen sucht per Stellenausschreibung einen neuen "Grotifanten".

Nachdem Andreas Bosheck rund 14 Jahre das Maskottchen des früheren Bundesligisten verkörpert hat und den Klub künftig als Teambetreuer unterstützt, suchen die Krefelder dringend einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die in das graue Grotifantenkostüm schlüpft.

Auf der Vereinshomepage gibt es einen Bewerbungsbogen. Der erste Einsatz des neuen Grotifanten ist für den 10. November beim Heimspiel gegen Wiedenbrück geplant.

Der Grotifant zählt zu den bekanntesten Maskottchen im deutschen Fußball. Schlagzeilen machte es unter anderem durch eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Platz mit Torwart Carsten Nulle von Fortuna Köln. Anschließend wollten ihm die Gästefans an den Kragen. Und auch mit dem ein oder anderen Schiedsrichter legte sich der Grotifant in der Vergangenheit an.

Bosheck weiß, was der neue Grotifant können muss. "Er sollte lebendig sein, vielleicht nicht so spektakulär und wild wie ich. Er soll das Publikum animieren, nicht steif herumstehen, die Fans anheizen. Er soll mich nicht kopieren, sondern sein eigenes Ding machen", sagte er der "WZ".