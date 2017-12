Liverpool fegt Swansea am Boxing Day vom Platz

Roberto Firmino war gegen Swansea doppelt erfolgreich

Zum Abschluss des Boxing Days in der englischen Premier League hat der FC Liverpool einen Kantersieg gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp ließ dem Schlusslicht aus Swansea am 20. Spieltag keine Chance und gewann am Ende deutlich mit 5:0 (1:0). Somit ist Liverpool seit nunmehr elf Ligaspielen ohne Niederlage.

Schon früh deuteten die Reds ihre Spielfreude an und gingen durch den Brasilianer Coutinho in Führung (6.). Mohamed Salah, der in den letzten Wochen zu den formstärksten Akteuren beim FC Liverpool gehört, steuerte den Assist bei.

Vor dem Seitenwechsel verpasste der Tabellenvierte jedoch das zweite Tor und ließ den Gästen aus Wales zumindest eine theoretische Chance auf den Ausgleich.

Diese Chance erübrigte sich allerdings nach der Pause. Roberto Firmino (52.) erhöhte nach einer Coutinho-Vorarbeit auf 2:0, ehe ein Liverpooler Doppelschlag für Klarheit sorgte. Zunächst belohnte sich Youngster Alexander-Arnold für eine starke Leistung (65.). Dann schob Firmino nach erneute Vorarbeit durch Salah das Leder über die Linie (66.).

In den Schlussminuten war letztlich Alex Oxlade-Chamberlain für die Reds erfolgreich (82.). Liverpool bleibt damit mit 38 Punkten auf Kurs für die direkte Qualifikation für die Champions League.